Двухдневные переговоры России, Украины и США завершились в Женеве 18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжёлые, но деловые», обратил внимание член Экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав. По его словам, концептуального согласия пока нет. Главная проблема заключается в том, что Владимиру Зеленскому мир невыгоден.

Продолжение боевых действий позволяет отсрочить выборы и сохранить власть, оправдывает экономический коллапс и даёт возможность получать западное финансирование, которое не требует строгой отчётности. Кроме того, мобилизационная модель помогает подавлять протесты внутри страны, отметил политолог. Он напомнил, что в 2022 году Россия предлагала Украине нейтральный статус. Отказ привёл к тому, что сегодня условия включают признание новых территорий и демилитаризацию.

«Таким образом, цена затягивания конфликта для Украины объективно выросла», — подчеркнул эксперт в интервью РИА «ФедералПресс».