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Опубликовано 18 февраля, 16:39

Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной в женевском отеле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Закрытая встреча помощника президента РФ Владимира Мединского, которая состоялась в Женеве после завершения основных переговоров, была с украинской стороной. Об этом глава делегации РФ сообщил журналистам.

Владимир Мединский после переговоров с Украиной в Женеве. Видео © Telegram / Zvezdanews

«С украинской стороной», — кратко ответил Мединский на соответствующий вопрос.

Тема беседы не уточняется.

Напомним, ранее журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев узнал о закрытых переговорах Мединского в Женеве перед вылетом в Россию. Встреча состоялась в отеле InterContinental.

В Женеве 17-18 февраля состоялись трёхсторонние консультации по урегулированию на Украине с участием российской делегации под руководством Владимира Мединского, а также представителей Киева и Вашингтона. Первый раунд переговоров продлился около шести часов, второй — примерно два. По итогам встречи Мединский сообщил о намерении сторон продолжить диалог. Свою оценку произошедшему дал и Владимир Зеленский, назвав обсуждения в военном блоке конструктивными.

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Никита Никонов
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