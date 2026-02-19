NYT: Переговорщики обсуждают создание демилитаризованной зоны на Украине

В последние недели переговорщики по урегулированию конфликта на Украине обсуждают идею создания демилитаризованной зоны. Согласно данным The New York Times, эта территория не будет контролироваться ни одной из сторон.

Ключевым камнем преткновения остаётся вопрос управления такой зоной. Один из вариантов — формирование «гражданской администрации», в которую могут войти представители России и Украины. Однако источники NYT подчёркивают, что стороны пока далеки от достижения соглашения.

При этом Россия настаивает на выводе Вооружённых сил Украины с территории Донбасса и выступает против присутствия какого‑либо западного контингента на украинской земле. Эти требования также остаются в центре дискуссий.

Напомним, 17 и 18 февраля в Женеве состоялись трёхсторонние переговоры России, Украины и США. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В первый день обсуждения продолжались порядка шесть часов, во второй — около двух. Обе стороны анонсировали новые встречи в ближайшее время. Владимир Зеленский назвал военный блок переговоров конструктивным.