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Опубликовано 19 февраля, 02:38

CNN узнал о прогрессе в определении условий прекращения огня на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

На трёхсторонних переговорах России, США и Украины наметился «постепенный, но значительный прогресс» в проработке механизмов прекращения огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника телеканала, стороны уточняют ключевые условия, которые в перспективе могут стать основой мирного соглашения. Политический трек остаётся напряжённым, однако переговоры, по данным CNN, внушают чиновникам «осторожный оптимизм».

Особое внимание уделяется согласованию параметров перемирия: что именно будет считаться его соблюдением, а что — нарушением. Хотя прогресс в этой сфере достигнут, окончательное утверждение остаётся за политиками.

NYT: Переговорщики обсуждают создание демилитаризованной зоны на Украине
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Напомним, трёхсторонние переговоры России, Украины и США состоялись 17 и 18 февраля в Женеве. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В первый день обсуждения продолжались порядка шесть часов, во второй — около двух. Обе стороны анонсировали новые встречи в ближайшее время. Владимир Зеленский назвал военный блок переговоров конструктивным.

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Артём Гапоненко
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