Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 12:54

Захарова обвинила Запад в попытках дестабилизировать переговорный процесс по Украине

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Западные СМИ вбрасывают ложные данные о позиции РФ на переговорах по Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она заявила о необходимости внедрения «режима тишины» вокруг мирного процесса.

«Вбросы были разные, в том числе и дестабилизирующие ситуацию, с попытками дестабилизации ситуации. Ну, например, через какие-нибудь западные ресурсы, англосаксонские в первую очередь — других-то на самом деле особо и не задействуют», — добавила Захарова.

По словам дипломата, речь идёт о заявлениях журналистов по поводу позиции Москвы «со ссылкой на российских дипломатов».

«Это абсурдно»: В Германии рассказали, как РФ ответит на требования Каллас по Украине
«Это абсурдно»: В Германии рассказали, как РФ ответит на требования Каллас по Украине

Ранее Владимир Зеленский анонсировал новый раунд переговоров по Украине. По словам главаря киевского режима, он пройдёт до конца февраля.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar