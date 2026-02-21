Западные СМИ вбрасывают ложные данные о позиции РФ на переговорах по Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она заявила о необходимости внедрения «режима тишины» вокруг мирного процесса.

«Вбросы были разные, в том числе и дестабилизирующие ситуацию, с попытками дестабилизации ситуации. Ну, например, через какие-нибудь западные ресурсы, англосаксонские в первую очередь — других-то на самом деле особо и не задействуют», — добавила Захарова.

По словам дипломата, речь идёт о заявлениях журналистов по поводу позиции Москвы «со ссылкой на российских дипломатов».

Ранее Владимир Зеленский анонсировал новый раунд переговоров по Украине. По словам главаря киевского режима, он пройдёт до конца февраля.