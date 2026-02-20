Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров до конца февраля

Следующий раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится в феврале, утверждает Владимир Зеленский.

Он добавил, что шанс «достойно завершить конфликт» сохраняется, и в очередной раз призвал усилить давление на Россию. Также он заявил о готовности к обмену пленными между ВСУ и ВС РФ.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве проишли трёхсторонние консультации между Россией, США и Украиной. Этот процесс стал продолжением диалога в Абу-Даби. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры прошли тяжело, но в деловом ключе. Дата и место проведения следующего раунда пока не называются, при этом СМИ не исключают, что встреча состоится на следующей неделе.