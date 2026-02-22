Уиткофф: Путин в разговорах со мной всегда был честен

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что российский лидер Владимир Путин во время личных встреч был с ним честен. Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.

«Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его красные линии», — сказал Уиткофф.

Он отметил, что подвергался критике за восемь встреч с Путиным. По его словам, для заключения договорённостей необходимо понимать позицию другой стороны. Уиткофф пояснил, что стремился разобраться в мотивах и целях Москвы и считает эти контакты актуальными. Спецпосланник выразил уверенность, что переговорный процесс удастся довести до конца.

Уиткофф добавил, что считает прошедшие встречи важными для дальнейшей работы. Он подчеркнул, что рассчитывает на практический результат диалога.

Ранее Уиткофф заявил, что новые переговоры по Украине могут пройти через три недели. Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта может состояться в ближайшее время и привести к личной встрече президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Уиткофф не исключил, что в дальнейшем переговоры могут стать трёхсторонними с участием американского лидера Дональда Трампа.