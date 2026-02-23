Путин: Герои СВО твёрдо стоят за Россию

Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества 23 февраля провёл церемонию награждения в Представительском кабинете Кремля. Глава государства вручил государственные награды военнослужащим — Героям России. В ходе мероприятия Путин охарактеризовал участников специальной военной операции как настоящих патриотов, твёрдо стоящих за Россию.

«Мы понимаем, дорогие товарищи, как вам бывает трудно, какая огромная ответственность за людей, за наше общее дело лежит на плечах каждого из вас. Но вы твёрдо стоите за Россию, действуете слаженно, чётко», — сказал Путин.

Президент отметил, что награды вручены за мужество, преданность Родине и профессионализм. По словам Путина, герои СВО показывают пример настоящего патриотизма и несут огромную ответственность за безопасность страны и своих товарищей.

Во время своего выступления Путин также отметил, что Россия сражается за будущее, правду и справедливость. РФ отстаивает не просто территории, а фундаментальные ценности, указал глава государства.