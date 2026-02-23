Путин: Россия сражается за будущее, правду и справедливость

В Кремле 23 февраля прошла торжественная церемония вручения государственных наград Героям России. Обращаясь к присутствующим, президент РФ Владимир Путин сделал громкое заявление о целях страны.

По словам главы государства, сегодня РФ отстаивает не просто территории, а фундаментальные ценности. Как подчеркнул Путин, «Россия сражается за своё будущее, за независимость, за правду и справедливость».

Ранее Life.ru сообщал, что Путин наградил отличившихся офицеров в День защитника Отечества. Выступая на церемонии, президент России отметил, что мужество, решительность и готовность этих офицеров принимать ответственные решения в экстремальных ситуациях служат надёжной опорой для обороноспособности страны.