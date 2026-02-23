Путин наградил отличившихся офицеров в День защитника Отечества
Обложка © Life.ru
В праздничный день 23 Февраля парадные залы Кремля стали местом признания высшей воинской доблести. Президент России Владимир Путин проводит торжественную церемонию, в ходе которой отметил выдающиеся заслуги офицеров, проявивших себя в ходе выполнения боевых задач. Глава государства вручил знаки отличия тем, чьи имена уже вошли в современную военную летопись страны.
Золотое созвездие героев
Высшей степени отличия — медали Золотая Звезда — были удостоены девять офицеров, представляющих разные уровни командования и военные округа:
• Высший командный состав представили генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян (ЦВО) и генерал-майор Евгений Ковылин (ВВО).
• Особый акцент был сделан на мужестве командиров полков и дивизий, среди которых полковники Вячеслав Веденин и Александр Фабричнов.
• Президент также отметил неоценимый вклад офицеров среднего и младшего звена, непосредственно руководивших подразделениями на передовой: подполковника Инала Гериева, старших лейтенантов Сергея Каримова, Владимира Силенко и Василя Ямалетдинова, а также лейтенанта Михаила Короля.
В ходе церемонии российский лидер подчеркнул, что личный пример этих офицеров, их решительность и умение брать ответственность на себя в критические моменты являются прочным фундаментом обороноспособности государства.
Признание мужества Росгвардии
Отдельным блоком награждения стало чествование офицеров 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии. За проявленную отвагу и безупречное выполнение долга в Южном округе орденами Мужества были награждены полковник Александр Рукосуев и подполковник Николай Нетесов.
Эта церемония в очередной раз продемонстрировала преемственность поколений: от генералов до лейтенантов, каждый из награжденных подтвердил, что верность присяге и национальным интересам остается главным приоритетом для современного российского офицерства.
Также президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с видеообращением в честь Дня защитника Отечества. Глава государства адресовал тёплые слова ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу Вооружённых сил, а также всем россиянам.
