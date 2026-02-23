Из танка — в министерское кресло: Как легендарный экипаж «Алёши» строит мирную жизнь
Журналисты узнали, как сложилась судьба экипажа легендарного танка «Алёша»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svarun
Спустя почти три года после легендарного боя танка «Алёша» его экипаж строит новую жизнь: кто-то учится, кто-то стал депутатом, а боевая машина теперь стоит в парке «Патриот». О судьбе героев рассказывает RG.ru.
Александр Леваков окончил академию и служит в Москве, поддерживает связь с ребятами. Филипп Евсеев и Алексей Неустроев, уроженцы Якутии, учатся: Филипп — в Северо-Восточном федеральном университете, Алексей — в Президентской академии в Москве. Оба получили жильё от региона, Алексей женился. Илья Гаврилов, корректировавший огонь, вернулся в часть и обучает молодёжь работе с БПЛА, планирует получить гражданскую профессию.
Расим Баксиков, заменивший в бою раненого механика-водителя, стал заместителем министра труда Татарстана и депутатом Госсовета республики. Он уволился с военной службы, защищает диссертацию и ведёт активную общественную работу. Сам легендарный танк Т-80БВ теперь стоит в Центральном парке «Патриот» как символ мужества и героизма. Экипаж сохранил дружбу и часто встречается.
Легенда о танке «Алёша» появилась летом 2023 года после публикации видео, на котором российская боевая машина в одиночку вступила в бой с колонной ВСУ на Запорожском направлении. К нашим позициям двигалось восемь единиц украинской техники, но экипаж решил дать отпор. В результате были уничтожены два танка Т-72Б, один БТР М113 и пять броневиков MaxxPro вместе с десантом. Сами танкисты, ставшие героями, описали разгром вражеской бронероты всего четырьмя фразами. Позже президент Владимир Путин лично вручил награды членам экипажа за этот выдающийся подвиг. Затем его отметила и украинская сторона, внеся весь экипаж танка в базу данных «Миротворца*».
* Внесён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.