Якутские всадники с легендарного танка «Алёша» попали в базу украинского «Миротворца»

Члены экипажа легендарного танка «Алёша» Расим Баксиков, Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев внесены в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Причина – осознанные действия против национальной безопасности Украины.

«Миротворец» называет героев СВО «соучастниками преступлений российской власти» против Незалежной и её народа. В карточке командира и трёх членов экипажа танка сказано, что они осознанно совершили действия против национальной безопасности Украины, «мира, безопасности человечества и международного правопорядка».