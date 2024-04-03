Командир легендарного танка "Алёша" решил баллотироваться в Госсовет Татарстана

Командир легендарного танка "Алёша" Расим Баксиков, под управлением которого экипаж боевой машины в одиночку справился с восемью единицами бронетехники ВСУ, подал документы на предварительное голосование "Единой России" (ЕР). Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Герой России намерен баллотироваться в Государственный совет Татарстана. Это его первая избирательная кампания, однако ЕР заботится, чтобы такие сторонники легче начинали свой путь в политике: для них Высшая партийная школа подготовила специальный образовательный курс "Политстарт", а для всех участников СВО выделяется личный наставник с полным сопровождением.