Командир легендарного танка "Алёша" решил баллотироваться в Госсовет Татарстана
Расим Баксиков (справа) в татарстанском отделении "Единой России". Обложка © Telegram / "Единая Россия. Официально"
Командир легендарного танка "Алёша" Расим Баксиков, под управлением которого экипаж боевой машины в одиночку справился с восемью единицами бронетехники ВСУ, подал документы на предварительное голосование "Единой России" (ЕР). Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Герой России намерен баллотироваться в Государственный совет Татарстана. Это его первая избирательная кампания, однако ЕР заботится, чтобы такие сторонники легче начинали свой путь в политике: для них Высшая партийная школа подготовила специальный образовательный курс "Политстарт", а для всех участников СВО выделяется личный наставник с полным сопровождением.
Напомним, летом 2023 года весь мир облетели кадры с российским танком "Алёша", в одиночку расправившемся с двумя Т-72Б и шестью бронетранспортёрами ВСУ. За это бойцы получили награды от врио главы ДНР Дениса Пушилина, а 23 августа — звёзды Героев России лично от президента Владимира Путина. Глава государства встретился с ними в Кремле.