Путин: Россия продолжит укреплять армию и флот с учётом опыта СВО

Президент России Владимир Путин заявил о продолжении планомерной работы по усилению обороноспособности страны. В видеообращении, приуроченном ко Дню защитника Отечества, глава государства обозначил ключевые направления развития Вооружённых сил.

«Мы продолжим масштабную работу по укреплению армии и флота с учётом развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, с опорой на мощные силы нашей промышленности, науки, индустриальных и высокотехнологичных компаний», — подчеркнул российский лидер.

По словам верховного главнокомандующего, процесс модернизации армии и флота будет осуществляться с учётом текущей международной обстановки и анализа боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Путин подчеркнул, что в этой работе страна будет опираться на мощный потенциал отечественной промышленности, научных организаций, а также индустриальных и высокотехнологичных компаний.

Такой комплексный подход, как отметил президент, позволит своевременно реагировать на возникающие вызовы и обеспечивать надёжную защиту национальных интересов России.

Ранее Путин поручил главам регионов взять под личный контроль вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей. Глава государства подчеркнул, что забота о семьях военнослужащих должна быть налажена системно и постоянно находиться в зоне внимания руководителей субъектов. Президент акцентировал внимание на необходимости выстроить эту работу на постоянной основе.