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Опубликовано 17 февраля, 11:37

Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов взять под личный контроль вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей. Данное заявление прозвучало на встрече в Кремле с руководителем Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, который докладывал о помощи, оказываемой бойцам республики.

Путин подчеркнул, что забота о семьях военнослужащих должна быть налажена системно и постоянно находиться в зоне внимания руководителей субъектов. Президент акцентировал внимание на необходимости выстроить эту работу на постоянной основе. В ответ Калиматов заверил главу государства, что в республике такая система действительно налажена.

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Ранее Владимир Путин выразил благодарность руководителям регионов за поддержку участников СВО и их семей. Президент подчеркнул важность работы, которую проводят главы субъектов, оказывая помощь бойцам и их родным. Глава государства отметил, что эта деятельность имеет большое значение как для страны в целом, так и для каждой конкретной семьи, нуждающейся во внимании и заботе.

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Юлия Сафиулина
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