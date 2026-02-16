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Регион
Опубликовано 16 февраля, 11:36

Путин выразил благодарность российским губернаторам за поддержку бойцов СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил благодарность руководителям регионов за поддержку участников специальной военной операции и их семей. Об этом он заявил на встрече в Кремле с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

«Всех хочу поблагодарить коллег из регионов за эту очень важную для страны или для конкретных людей работу – поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и членов их семей», — сказал глава государства.

Путин проводит телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым
Путин проводит телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым

Ранее Life.ru писал, что Путин находится в постоянном контакте с переговорной группой, которая отправится в Женеву на трёхстороннюю встречу по Украине. Перед вылетом в Швейцарию глава государства дал делегации детальные инструкции.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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