Песков: Путин дал делегации РФ детальные инструкции перед их вылетом в Женеву
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Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорной группой, которая отправится в Женеву на трёхстороннюю встречу по Украине. Перед вылетом в Швейцарию глава государства дал делегации детальные инструкции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками. И, конечно же, они получают детальные инструкции накануне вылета», — отметил он.
Напомним, следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Встреча будет проходить в трёхстороннем формате. Известно, что главой российской делегации снова станет Владимир Мединский. В Кремле объяснили этот выбор. Также будет присутствовать и глава РФПИ Кирилл Дмитриев — он работает по отдельному, экономическому, треку.
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