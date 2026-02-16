Песков: Путин дал делегации РФ детальные инструкции перед их вылетом в Женеву

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорной группой, которая отправится в Женеву на трёхстороннюю встречу по Украине. Перед вылетом в Швейцарию глава государства дал делегации детальные инструкции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками. И, конечно же, они получают детальные инструкции накануне вылета», — отметил он.