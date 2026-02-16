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Опубликовано 16 февраля, 12:52

Песков: Путин дал делегации РФ детальные инструкции перед их вылетом в Женеву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорной группой, которая отправится в Женеву на трёхстороннюю встречу по Украине. Перед вылетом в Швейцарию глава государства дал делегации детальные инструкции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками. И, конечно же, они получают детальные инструкции накануне вылета», — отметил он.

Стали известны детали предстоящих переговоров в Женеве по украинскому урегулированию
Стали известны детали предстоящих переговоров в Женеве по украинскому урегулированию

Напомним, следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Встреча будет проходить в трёхстороннем формате. Известно, что главой российской делегации снова станет Владимир Мединский. В Кремле объяснили этот выбор. Также будет присутствовать и глава РФПИ Кирилл Дмитриев — он работает по отдельному, экономическому, треку.

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Александра Вишнякова
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