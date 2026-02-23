Путин: Дети павших за Родину героев — это дети всей России

Дети погибших героев не должны оставаться без внимания — это не только личная трагедия, но и общая ответственность страны. Об этом напомнил президент России Владимир Путин, встретившись с вдовами российских спецназовцев.

Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев. Видео © Life.ru

Президент, обращаясь к вдовам российских спецназовцев, в первую очередь поинтересовался, как он может помочь.

«И, самое главное, помочь вам — поднять на ноги, поставить на ноги ваших, наших детей», — сказал глава государства.

Ранее сегодня Путин наградил отличившихся в зоне СВО офицеров. Он поздравил их с Днём защитника Отечества, поблагодарил за отвагу и верность присяге, а также отметил их ответственность за людей и за общее дело. Президент пожелал бойцам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.