Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами геройски погибших спецназовцев

Президент России Владимир Путин продолжил серию мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества, встретившись с вдовами бойцов российского спецназа, отдавших свои жизни за Родину. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сегодня Путин наградил отличившихся в зоне СВО офицеров. Он поздравил их с Днём защитника Отечества, поблагодарил за отвагу и верность присяге, а также отметил их ответственность за людей и за общее дело. Президент пожелал бойцам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.