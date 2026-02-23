Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами геройски погибших спецназовцев
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин продолжил серию мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества, встретившись с вдовами бойцов российского спецназа, отдавших свои жизни за Родину. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев. Видео © Life.ru
«Путин встретился в Кремле с вдовами героически погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооружённых сил России», — сообщил он.
Ранее сегодня Путин наградил отличившихся в зоне СВО офицеров. Он поздравил их с Днём защитника Отечества, поблагодарил за отвагу и верность присяге, а также отметил их ответственность за людей и за общее дело. Президент пожелал бойцам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.
