23 февраля, 09:11

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Обложка © Life.ru

В Александровском саду состоялась торжественная церемония в честь Дня защитника Отечества. Глава государства Владимир Путин вместе с министром обороны Андреем Белоусовым и военнослужащими, отмеченными высшими госнаградами, почтил память героев, павших за Родину.

Под звуки военного оркестра к Вечному огню был доставлен венок из алых роз и хвои. Российский лидер, преклонив колено, поправил ленты в цветах национального триколора, на которых золотом было выведено обращение к Неизвестному солдату от президента.

Завершилось мероприятие парадным прохождением почётного караула. Этот ритуал напомнил о долгой истории праздника, который за сто с лишним лет прошел путь от годовщины создания Красной армии до общенационального Дня защитника Отечества.

Путин: Герои СВО твёрдо стоят за Россию

Ранее глава государства обратился к гражданам страны с видеообращением в честь Дня защитника Отечества. Глава государства адресовал тёплые слова ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу Вооружённых сил, а также всем россиянам.

