10 марта, 08:37

МКС сведут с орбиты и затопят в 2028–2030 годы

Международная космическая станция (МКС) будет сведена с орбиты в 2028 году, а её затопление намечено на 2030 год. Такой информацией поделился глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью журналу «Разведчик».

«Прежде всего работаем по проекту МКС, предстоят ещё несколько лет её совместной эксплуатации. В 2028 году приступим к постепенному сведению станции с орбиты с последующим затоплением, которое намечено на 2030 год», — сказал он.

Баканов добавил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет отправлен с Байконура на орбиту также в 2028 году. Затем по плану отправка шлюзовых узлов.

Грузовой корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС после шести месяцев полёта

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил, что развёртывание Российской орбитальной станции (РОС) запланировано на 2028 год. РОС станет ключевым элементом в освоении дальнего космоса, включая создание российской лунной базы. Мантуров назвал данный проект предметом национальной гордости.

