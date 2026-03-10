МКС сведут с орбиты и затопят в 2028–2030 годы
Международная космическая станция (МКС) будет сведена с орбиты в 2028 году, а её затопление намечено на 2030 год. Такой информацией поделился глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью журналу «Разведчик».
«Прежде всего работаем по проекту МКС, предстоят ещё несколько лет её совместной эксплуатации. В 2028 году приступим к постепенному сведению станции с орбиты с последующим затоплением, которое намечено на 2030 год», — сказал он.
Баканов добавил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет отправлен с Байконура на орбиту также в 2028 году. Затем по плану отправка шлюзовых узлов.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил, что развёртывание Российской орбитальной станции (РОС) запланировано на 2028 год. РОС станет ключевым элементом в освоении дальнего космоса, включая создание российской лунной базы. Мантуров назвал данный проект предметом национальной гордости.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.