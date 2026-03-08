В Сети появилось фото истребителя Су-35 в «режиме зверя»

В Сети появилось фото российского истребителя Су-35С, несущего под крыльями и фюзеляжем максимальное количество вооружения. Подобную конфигурацию называют «режимом зверя». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Fighterbomber.

На снимке видно, что под крыльями и фюзеляжем размещены ракеты различных типов. Среди них ракеты малого радиуса действия Р-73, средней дальности Р-77 и Р-77М, дальнобойная Р-37М, а также противорадиолокационная Х-31ПМ.

«Радует, что К-77М уже давно вешается на наши истребители штатно», — отмечает автор публикации.

