8 марта, 00:17

В Сети появилось фото истребителя Су-35 в «режиме зверя»

Обложка © Telegram / Fighterbomber

В Сети появилось фото российского истребителя Су-35С, несущего под крыльями и фюзеляжем максимальное количество вооружения. Подобную конфигурацию называют «режимом зверя». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Fighterbomber.

На снимке видно, что под крыльями и фюзеляжем размещены ракеты различных типов. Среди них ракеты малого радиуса действия Р-73, средней дальности Р-77 и Р-77М, дальнобойная Р-37М, а также противорадиолокационная Х-31ПМ.

«Радует, что К-77М уже давно вешается на наши истребители штатно», — отмечает автор публикации.

Ранее Life.ru писал, что страны НАТО, включая США, на протяжении многих лет целенаправленно готовились к тому, чтобы взламывать и уничтожать российские системы ПВО С-300, стоящие на вооружении Ирана. Об иранских комплексах «Бавар-373» и «Хордад-15» известно немного, но российские С-300ПМУ2 развернуты для защиты Тегерана. Именно к их ликвидации силы Израиля, США и других стран-членов альянса готовились долгие годы.

