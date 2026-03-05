Украина помогала США тренироваться в уничтожении иранских С-300

Страны НАТО, включая США, на протяжении многих лет целенаправленно готовились к тому, чтобы взламывать и уничтожать российские системы ПВО С-300, стоящие на вооружении Ирана. Данную информацию передаёт Military Watch Magazine.

В материале отмечается, что об иранских комплексах «Бавар-373» и «Хордад-15» известно немного, но российские С-300ПМУ2 развернуты для защиты Тегерана. Именно к их ликвидации силы Израиля, США и других стран-членов альянса готовились долгие годы.

После роспуска Организации Варшавского договора (ОВД) Штаты и их союзники получили в распоряжение ранние версии С-300 — они достались странам Восточной Европы, которые позже вступили в НАТО. Часть таких систем унаследовала Украина и, как считается, отправляла образцы американцам для изучения. Однако все они серьёзно уступали более поздней модификации С-300ПМ, появившейся в 1990‑х.

Позже у альянса появился доступ и к современным вариантам. После того как Кипр приобрёл С-300ПМУ1, Греция допустила союзников по НАТО и Израиль к учениям с имитацией ударов по этим комплексам. Это позволило изучить работу их радиолокационных станций и на практике опробовать методы борьбы.

Иранские С-300ПМУ2 были выпущены на два десятилетия позже греческих и серьёзно доработаны. Поэтому, помимо тренировок с Грецией, США вели активную разведку, чтобы изучить более новые версии системы. После начала спецоперации американцы перебросили истребители F-35A ближе к украинским границам для радиоэлектронной разведки и сбора данных о работе российских С-300, включая современные модификации.

В публикации добавляют, что эффективность иранских С-300 могла бы серьёзно вырасти в случае покупки Тегераном российских Су-35 — это улучшило бы ситуационную осведомлённость. Но начавшиеся боевые действия исключили такую возможность, подводит итог MWM.

Ранее КСИР заявил о ракетном ударе по американскому танкеру в Персидском заливе. Судно поражено в северной части залива, где вспыхнуло огнём. Удар нанесли военно-морские силы Корпуса. Атака стала ответом на операции США и Израиля.