Иран впервые ударил по целям на Ближнем Востоке стелс-дронами «Хадид-110»

Корпус стражей исламской революции начал использовать в боевых действиях против США и Израиля реактивные стелс-беспилотники «Хадид-110». Данную информацию передали иранские государственные СМИ со ссылкой на военные источники.

КСИР впервые применил новейшие дроны-невидимки «Хадид-110». Видео © Х / MESHKAT

Беспилотник впервые показали в 2025 году. Он оснащён малогабаритным турбореактивным двигателем и развивает скорость до 500–510 километров в час. Дальность полёта, по разным данным, составляет от 300 до более чем 350 километров, а масса боевой части — от 30 до 50 килограммов.

По заявлению иранской стороны, удар такими дронами нанесли по целям на Ближнем Востоке. Главная особенность «Хадид-110» — сложность обнаружения радарами. Из-за особой конструкции аппараты фиксируются на значительно меньших дистанциях, чем, например, более ранние Shahed-136, что оставляет системам ПВО гораздо меньше времени на реакцию.

Ранее сообщалось, что Иран пытается истощить запасы дорогих зенитных ракет США, используя массовые запуски дешёвых дронов-камикадзе Shahed-136. Тегеран сознательно провоцирует Вашингтон и его союзников на огромные траты. Цена одного «Шахеда» колеблется от 20 до 50 тысяч долларов, тогда как каждая ракета для комплекса Patriot стоит более трёх миллионов.