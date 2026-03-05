Иран нанёс удар по террористам, готовившим проникновение в страну

Стало известно о проведении превентивного удара по террористическим группам, которые планировали проникнуть на территорию Ирана с запада при поддержке США и Израиля. Операция проводилась совместно с Корпусом стражей исламской революции, сообщило министерство разведки исламской республики.

«В результате превентивной совместной операции министерства разведки и Корпуса стражей исламской революции значительная часть позиций этих наёмников была уничтожена», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на севере Израиля иранская армия с помощью ударных беспилотников нанесла удар по топливным резервуарам авиабазы Рамат-Давид. Военно-морские силы Ирана прошлой ночью использовали несколько ударных беспилотников типа Arash для атаки по оккупированным территориям, контролируемым Израилем, и поразили топливные резервуары на авиабазе.