Иран нанёс удар по террористам, готовившим проникновение в страну
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Стало известно о проведении превентивного удара по террористическим группам, которые планировали проникнуть на территорию Ирана с запада при поддержке США и Израиля. Операция проводилась совместно с Корпусом стражей исламской революции, сообщило министерство разведки исламской республики.
«В результате превентивной совместной операции министерства разведки и Корпуса стражей исламской революции значительная часть позиций этих наёмников была уничтожена», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что на севере Израиля иранская армия с помощью ударных беспилотников нанесла удар по топливным резервуарам авиабазы Рамат-Давид. Военно-морские силы Ирана прошлой ночью использовали несколько ударных беспилотников типа Arash для атаки по оккупированным территориям, контролируемым Израилем, и поразили топливные резервуары на авиабазе.
