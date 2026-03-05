Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 07:49

Иран нанёс удар по террористам, готовившим проникновение в страну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Стало известно о проведении превентивного удара по террористическим группам, которые планировали проникнуть на территорию Ирана с запада при поддержке США и Израиля. Операция проводилась совместно с Корпусом стражей исламской революции, сообщило министерство разведки исламской республики.

«В результате превентивной совместной операции министерства разведки и Корпуса стражей исламской революции значительная часть позиций этих наёмников была уничтожена», — говорится в заявлении.

Иран ударил по израильскому аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковыми ракетами
Иран ударил по израильскому аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковыми ракетами

Ранее сообщалось, что на севере Израиля иранская армия с помощью ударных беспилотников нанесла удар по топливным резервуарам авиабазы Рамат-Давид. Военно-морские силы Ирана прошлой ночью использовали несколько ударных беспилотников типа Arash для атаки по оккупированным территориям, контролируемым Израилем, и поразили топливные резервуары на авиабазе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar