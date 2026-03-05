Владимир Путин
5 марта, 04:02

Иран ударил по Израилю гиперзвуковыми ракетами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Иранские военные запустили гиперзвуковые ракеты по целям за пределами страны утром 5 марта. Как сообщило агентство Tasnim, рано утром Тегеран применил несколько современных гиперзвуковых ракет в ходе ударов по Израилю.

В это же время израильские военные отразили несколько волн ракетных атак из Ирана. По данным ЦАХАЛ, ночью воздушную тревогу объявили на большей части территории Израиля.

КСИР подтвердил начало 18-го этапа операции против США и Израиля

Этой же ночью Корпус стражей исламской революции сообщил о ракетных ударах по позициям курдских вооружённых формирований в Иракском Курдистане. В штабе КСИР уточнили — целью стали «антииранские курдские группировки», которые расположились на территории автономного региона на севере Ирака.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
