4 марта, 18:45

КСИР подтвердил начало 18-го этапа операции против США и Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Корпус стражей исламской революции официально подтвердил начало 18-го этапа операции «Правдивое обещание — 4», направленной против США и Израиля. Об этом сообщает агентство Fars.

Детали 18-й фазы операции пока не раскрываются.

Напомним, 28 февраля Израиль и США развернули военную кампанию против Ирана, бомбя не только военные объекты, но и школы, больницы и жилые кварталы. Жертвами атак стали уже более тысячи человек. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал эти результаты «невероятными» и пообещал, что операция продолжит «нести смерть и разрушения».

