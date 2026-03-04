КСИР подтвердил начало 18-го этапа операции против США и Израиля

Корпус стражей исламской революции официально подтвердил начало 18-го этапа операции «Правдивое обещание — 4», направленной против США и Израиля. Об этом сообщает агентство Fars.

Иран заявил о ликвидации 100 морпехов США при атаке на Дубай

Иран заявил о ликвидации 100 морпехов США при атаке на Дубай

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.