Хегсет заявил, что операция США в Иране «будет нести смерть и разрушения» ещё долго

Американские военные только начали военную операцию против Ирана, но уже могут похвастаться «невероятными» результатами. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя начало атаки на Тегеран. По его словам, США не собираются сворачивать боевые действия.

«Прошло всего четыре дня, а результаты невероятны... Мы только начали охотиться, деморализовывать, уничтожать и сводить на нет их [Ирана] силы», — похвастался он журналистам на брифинге в Пентагоне.

Он сказал, что американская авиация «несёт с небес смерть и разрушение». По его словам, дополнительные вооружённые силы США продолжают прибывать на Ближний Восток. Хегсет добавил, что нет никаких сроков операции против Ирана, она будет продолжаться столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что «всё только начинается».