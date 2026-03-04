Хегсет заявил, что операция США в Иране «будет нести смерть и разрушения» ещё долго
Хегсет: США только начали военную операцию против Ирана
Обложка © ТАСС /ЕРА
Американские военные только начали военную операцию против Ирана, но уже могут похвастаться «невероятными» результатами. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя начало атаки на Тегеран. По его словам, США не собираются сворачивать боевые действия.
«Прошло всего четыре дня, а результаты невероятны... Мы только начали охотиться, деморализовывать, уничтожать и сводить на нет их [Ирана] силы», — похвастался он журналистам на брифинге в Пентагоне.
Он сказал, что американская авиация «несёт с небес смерть и разрушение». По его словам, дополнительные вооружённые силы США продолжают прибывать на Ближний Восток. Хегсет добавил, что нет никаких сроков операции против Ирана, она будет продолжаться столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что «всё только начинается».
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, нанося удары не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам и жилым кварталам. Жертвами бомбардировок в Иране стали уже 1045 человек. Президент США Дональд Трамп уже не скрывает, что добивается смены власти в Иране. По его словам, худшим вариантом для Тегерана станет сохранение нынешнего внешнеполитического курса. К слову, иранский лидер — аятолла Али Хаменеи погиб под ударами бомб в первый же день атаки.
