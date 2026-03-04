Владимир Путин
4 марта, 13:14

Затяжной кризис с Ираном поставит крест на помощи Украине от США, заявил военный аналитик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Украина давно испытывает острый дефицит западных систем ПВО и снарядов, заявил военный волонтёр и аналитик Алексей Живов. Об этом, по его оценке, свидетельствует успешность российских ударов. ВС РФ доминируют за счёт большего производства дронов и ракет, а также умения обходить вражеские системы ПВО.

С начала СВО РФ запустила десятки военных спутников, повысила точность целеуказания и разработала комбинированные стратегии. При этом поставки Patriot засекречены, точно неизвестно, получают ли их ВСУ. А конфликт с Ираном может ещё больше сократить военную помощь со стороны США.

«Это зависит от того, как долго будут идти конфликты, будет ли у него наземная фаза. Очевидно, что ракет средней дальности у Украины точно не будет. Скорее всего, систем ПВО в ближайшее время также не дождутся. Если конфликт затянется, Иран выстоит в ближайшие дни, то американская помощь Украине вообще прекратится», — уверен собеседник 360.ru.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera выразил опасения, что Украина может столкнуться с проблемами при получении ракет и вооружений на фоне военной операции США против Ирана. Кроме того, Зеленский боится, что конфликт США с Ираном оставит ВСУ без ЗРК Patriot.

    avatar