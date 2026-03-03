Зеленский горюет, что ракеты для Украины утекут на Ближний Восток

Украина может столкнуться с проблемами при получении ракет и вооружений на фоне военной операции США против Ирана. Своими опасениями поделился Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства», — сокрушается политик, подчеркивая, что Вашингтону они могут понадобиться на Ближнем Востоке.