Киев встревожен развитием событий на Ближнем Востоке. Киевский главарь Владимир Зеленский публично выразил беспокойство, что эскалация может лишить его армию поддержки. По его словам, пока конфликт не сказался на объёмах помощи.

«Пока война с Ираном не повлияла на поставки Украине ракет Patriot, но такие опасения в случае затягивания боевых действий существуют», — цитирует экс-комика издание «Страна.ua».