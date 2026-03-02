Зеленский боится, что конфликт Израиля с Ираном оставит ВСУ без Patriot
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Киев встревожен развитием событий на Ближнем Востоке. Киевский главарь Владимир Зеленский публично выразил беспокойство, что эскалация может лишить его армию поддержки. По его словам, пока конфликт не сказался на объёмах помощи.
«Пока война с Ираном не повлияла на поставки Украине ракет Patriot, но такие опасения в случае затягивания боевых действий существуют», — цитирует экс-комика издание «Страна.ua».
Напомним, утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам, в результате которых погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В Иране объявлен 40-дневный траур, а президент Масуд Пезешкиан назвал действия Вашингтона и Тель-Авива объявлением войны мусульманам всего мира. Корпус стражей исламской революции пообещал масштабные ответные меры и призвал жителей Израиля покинуть страну в связи с планами расширить и усилить атаки. Иранский Красный Полумесяц сообщил, что в результате ударов США и Израиля погибли не менее 555 человек, пострадал 131 район страны. В свою очередь, Министерство иностранных дел России решительно осудило авиаудар США и Израиля по Ирану.
