Шеф Пентагона назвал операцию против Ирана самой сложной в истории
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Совместная операция США и Израиля против Ирана под названием «Эпическая ярость» стала самой сложной и точной в истории. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Министерство войны начало операцию «Эпическая ярость», самую точную и сложную в истории. США не начинали этот конфликт, но мы его закончим», — заявил он на пресс-конференции.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли серию ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вместе с семьёй в собственной резиденции. Иран приступил к ответным ударам. Были атакованы американские военные базы в Бахрейне, в Ираке, на Кипре — в местном аэропорту Пафоса объявили эвакуацию. Атакована авиабаза США Prince Sultan в Саудовской Аравии. Ракеты прилетают и по курортным районам ОАЭ. В Иране в результате новых атак на школы погибли 170 учащихся и педагогов.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.