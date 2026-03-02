Шеф Пентагона назвал операцию против Ирана самой сложной в истории

Совместная операция США и Израиля против Ирана под названием «Эпическая ярость» стала самой сложной и точной в истории. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Министерство войны начало операцию «Эпическая ярость», самую точную и сложную в истории. США не начинали этот конфликт, но мы его закончим», — заявил он на пресс-конференции.