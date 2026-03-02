Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 10:16

КСИР нанёс удар дронами по дата-центру Amazon в ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonathan Weiss

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonathan Weiss

Корпус стражей исламской революции (КСИР) 1 марта нанёс удар дронами-камикадзе по дата-центру Amazon Web Services в ОАЭ. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По данным источника, в здании произошло возгорание и отключение электроэнергии. Местной пожарной службе пришлось отключить основное питание и резервные генераторы, чтобы справиться с огнём.

«Источники сообщили, что атака была осуществлена боевыми дронами Корпуса стражей исламской революции», — пишет агентство.

В Белом доме признали отсутствие данных о планах Ирана атаковать армию США
В Белом доме признали отсутствие данных о планах Ирана атаковать армию США

А ранее Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по представителям ливанского шиитского движения «Хезболлах» в районе Бейрута и на юге Ливана. В южных пригородах Бейрута, где базируется «Хезболла», произошли взрывы. По предварительным данным ЦАХАЛ, поражена как минимум одна цель. Ливанские и арабские СМИ сообщают о не менее чем десяти отдельных взрывах.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • ксир
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar