КСИР нанёс удар дронами по дата-центру Amazon в ОАЭ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) 1 марта нанёс удар дронами-камикадзе по дата-центру Amazon Web Services в ОАЭ. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По данным источника, в здании произошло возгорание и отключение электроэнергии. Местной пожарной службе пришлось отключить основное питание и резервные генераторы, чтобы справиться с огнём.

«Источники сообщили, что атака была осуществлена боевыми дронами Корпуса стражей исламской революции», — пишет агентство.

А ранее Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по представителям ливанского шиитского движения «Хезболлах» в районе Бейрута и на юге Ливана. В южных пригородах Бейрута, где базируется «Хезболла», произошли взрывы. По предварительным данным ЦАХАЛ, поражена как минимум одна цель. Ливанские и арабские СМИ сообщают о не менее чем десяти отдельных взрывах.