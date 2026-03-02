В Белом доме признали отсутствие данных о планах Ирана атаковать армию США
Администрация США признала, что у неё не было разведданных о намерении Тегерана нанести первый удар по американским военным. Это следует из информации, которую Белый дом предоставил конгрессменам на закрытых брифингах.
Официальный Вашингтон ранее объяснял свою атаку на исламскую республику необходимостью предотвратить «упреждающие» действия с иранской стороны. Однако как выяснили журналисты, эти заявления не имели под собой документальной базы.
«Разведывательных данных, что Тегеран первым нападёт на американские войска, не было», — приводит слова источников агентство Reuters.
При этом на брифингах представители администрации президента США Дональда Трампа продолжали настаивать, что иранские баллистические ракеты и прокси-силы в регионе представляют угрозу для интересов Соединённых Штатов. Тем не менее конкретики о якобы готовящемся нападении Ирана предоставить не смогли.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию, жертвами которой, по последним данным, стали более 555 иранцев. В Тегеране это назвали вражеской атакой и пообещали масштабный ответ. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о нанесении ракетных ударов по Тель-Авиву, Хайфе и Восточному Иерусалиму.
