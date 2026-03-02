«Правил точно нет»: Нападение США и Израиля на Иран поставило мир на грань ядерной войны

Нападение США и Израиля на Иран окончательно уничтожило остатки международного права, уверен философ Александр Дугин. По его словам, после ударов по суверенной державе, находившейся в переговорах с Вашингтоном, больше нельзя говорить о каких-либо правилах — действует только право сильного и быстрого.

Теперь исход зависит от способности Ирана сопротивляться. Если Тегеран не сдастся и продолжит войну, это может обернуться проблемами для самого Запада. Все региональные силы, увидев безнаказанность, начнут действовать по тому же принципу, окончательно перечеркнув любые нормы.

«Так дело очень быстро может дойти до применения ядерного оружия — возможно, в пакистано-афганском конфликте, возможно, в других. Правил точно нет», — заявил собеседник «Царьграда».