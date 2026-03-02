Число погибших при ударах США и Израиля по Ирану превысило 555 человек

Иранский Красный Полумесяц обнародовал данные о потерях после ударов, нанесённых Вашингтоном и Тель-Авивом. Согласно отчёту, число погибших исчисляется сотнями, а разрушения затронули значительную часть территории страны.

В заявлении гуманитарной организации указано, что жертвами атак стали не менее 555 граждан. Спасатели и медики работают в усиленном режиме с первого дня эскалации.

«131 район страны пострадал в результате недавних вражеских атак. 555 наших соотечественников погибли. Операции по оказанию помощи, транспортировке и предоставлению медицинской помощи не прекращались», — приводит заявление ведомства агентство Fars.