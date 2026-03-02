Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 09:16

Число погибших при ударах США и Израиля по Ирану превысило 555 человек

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Иранский Красный Полумесяц обнародовал данные о потерях после ударов, нанесённых Вашингтоном и Тель-Авивом. Согласно отчёту, число погибших исчисляется сотнями, а разрушения затронули значительную часть территории страны.

В заявлении гуманитарной организации указано, что жертвами атак стали не менее 555 граждан. Спасатели и медики работают в усиленном режиме с первого дня эскалации.

«131 район страны пострадал в результате недавних вражеских атак. 555 наших соотечественников погибли. Операции по оказанию помощи, транспортировке и предоставлению медицинской помощи не прекращались», — приводит заявление ведомства агентство Fars.

Трамп объявил о трёх кандидатах на пост нового руководства Ирана после удара США
Трамп объявил о трёх кандидатах на пост нового руководства Ирана после удара США

Напомним, военная операция против исламской республики стартовала 28 февраля. Под прицел попали крупнейшие города, включая Тегеран. Сообщалось, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи погиб. В ответ Корпус стражей исламской революции анонсировал масштабные контрмеры. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с призывом к жителям Израиля покинуть страну в связи с планами по расширению и усилению атак.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar