Число погибших при ударах США и Израиля по Ирану превысило 555 человек
Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance
Иранский Красный Полумесяц обнародовал данные о потерях после ударов, нанесённых Вашингтоном и Тель-Авивом. Согласно отчёту, число погибших исчисляется сотнями, а разрушения затронули значительную часть территории страны.
В заявлении гуманитарной организации указано, что жертвами атак стали не менее 555 граждан. Спасатели и медики работают в усиленном режиме с первого дня эскалации.
«131 район страны пострадал в результате недавних вражеских атак. 555 наших соотечественников погибли. Операции по оказанию помощи, транспортировке и предоставлению медицинской помощи не прекращались», — приводит заявление ведомства агентство Fars.
Напомним, военная операция против исламской республики стартовала 28 февраля. Под прицел попали крупнейшие города, включая Тегеран. Сообщалось, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи погиб. В ответ Корпус стражей исламской революции анонсировал масштабные контрмеры. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с призывом к жителям Израиля покинуть страну в связи с планами по расширению и усилению атак.
