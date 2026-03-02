Владимир Путин
2 марта, 02:03

ЦАХАЛ нанесла удар по бойцам «Хезболлы» в Ливане и Бейруте

Обложка © X / Ozzie Phoenician

Армия обороны Израиля нанесла удары по представителям ливанского шиитского движения «Хезболлах» в районе Бейрута и на юге Ливана. Об этом сообщило ведомство в соцсети X.

Взрывы в Бейруте. Видео © X / Ozzie Phoenician / Open Source Intel / Pheebs

«В ответ на обстрел северного Израиля ЦАХАЛ наносит удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана. «Хезболла» действует в интересах иранского режима, открывая огонь по мирным израильтянам и сея разрушения в Ливане», — говорится в заявлении.

В южных пригородах Бейрута, оплоте «Хезболлы», прогремели взрывы. По предварительным данным ЦАХАЛ, поражена по крайней мере одна цель. Ливанские и арабские СМИ фиксируют не менее десяти отдельных хлопков.

Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов по Ирану
А ранее Life.ru писал, что британский истребитель Eurofighter Typhoon поднялся в воздух с базы Акротири на Кипре. Самолёт с регистрационным номером ZK322 покинул авиабазу примерно в 01:46 мск. По состоянию на 2:20 мск он следовал над Средиземным морем в сторону Ливана.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Тимур Хингеев
