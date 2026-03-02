Британский истребитель вылетел с авиабазы на Кипре

Британский истребитель Eurofighter Typhoon поднялся в воздух с базы Акротири на Кипре. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолёт с регистрационным номером ZK322 покинул авиабазу примерно в 01:46 мск. По состоянию на 2:20 мск он следовал над Средиземным морем в сторону Ливана.