Регион
2 марта, 01:03

Британский истребитель вылетел с авиабазы на Кипре

Обложка © Wikipedia / Chris Lofting

Британский истребитель Eurofighter Typhoon поднялся в воздух с базы Акротири на Кипре. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолёт с регистрационным номером ZK322 покинул авиабазу примерно в 01:46 мск. По состоянию на 2:20 мск он следовал над Средиземным морем в сторону Ливана.

Иран атаковал порт Салман и базу ВМС США на Бахрейне

Ранее Великобритания предоставила США свои базы для ударов по Ирану. Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об отправке британских и украинских специалистов в страны Персидского залива. Британские власти привлекли украинцев для защиты союзников от ударов Ирана.

