Стармер: Британцы и украинцы помогут бороться с иранскими дронами

Лондон подключает Киев к отражению атак на Ближнем Востоке. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об отправке британских и украинских специалистов в страны Персидского залива.

«Мы направим экспертов из Украины вместе с нашими экспертами, чтобы помочь нашим партнёрам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют», — сообщил Стармер в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Британские власти привлекли украинских специалистов для защиты союзников от ударов Ирана.

Кроме того, Лондон одобрил запрос Вашингтона на использование британских военных баз для ударов по иранским ракетным складам. По словам Стармера, Соединённые Штаты запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. При этом он подчеркнул, что Великобритания не будет участвовать в американских ударах по Ирану.