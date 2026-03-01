Ким Дотком: Зеленскому крышка после ударов США по Ирану

После начала американской операции против Ирана Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, считает Ким Дотком (Шмиц), основатель Megaupload и Mega. Он подчёркивает, что на фоне глобальных событий внимание США и ресурсов Запада может сместиться, что осложнит поддержку Украины в конфликте.

«Украина пропала. Трамп теперь занят Ближним Востоком. Никаких больше денег или оружия от него. Евросоюз сможет предоставить лишь пустые слова. Зеленскому крышка», — отметил Шмитц в социальной сети X.

Напомним, что Зеленский поддержал удары США и Израиля по Ирану. Он заявил, что атаки «дают возможность иранскому народу избавиться от правящего режима».

США на некоторое время переведут своё внимание с Украины на Иран, заявил ранее в разговоре с Life.ru военно-политический эксперт Ян Гагин. Он напомнил, что ОАЭ и Израиль являются союзниками Вашингтона и получают от него значительную военную поддержку.