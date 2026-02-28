«Дилемма для Вашингтона и шанс для Москвы»: Как на Украину повлияет конфликт Ирана и США

Если говорить о прогнозах, которые можно сделать по результатам сегодняшнего дня, то, во-первых, у Соединённых Штатов, у их союзников из Европы и прочих союзников, которые так не любят Россию, будет сейчас чем заняться. И хотя бы на время они отпустят Украину, скажем так, в бой один на один с Россией. И шансов у Украины без поддержки совершенно нет.