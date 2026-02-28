«Дилемма для Вашингтона и шанс для Москвы»: Как на Украину повлияет конфликт Ирана и США
Военный эксперт Гагин: Конфликт США и Израиля с Ираном изменит расстановку сил
США на некоторое время переведут своё внимание с Украины на Иран. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал военно-политический эксперт Ян Гагин. Он напомнил, что ОАЭ и Израиль являются союзниками Вашингтона и получают от него значительную военную поддержку.
Если говорить о прогнозах, которые можно сделать по результатам сегодняшнего дня, то, во-первых, у Соединённых Штатов, у их союзников из Европы и прочих союзников, которые так не любят Россию, будет сейчас чем заняться. И хотя бы на время они отпустят Украину, скажем так, в бой один на один с Россией. И шансов у Украины без поддержки совершенно нет.
По оценке Гагина, Тегеран будет наносить удары по тем странам, до которых сможет дотянуться, поскольку напрямую атаковать США не в состоянии. Это, по его мнению, создаёт для Белого дома серьёзную стратегическую нагрузку. Отдельно он затронул положение государств Южного Кавказа, указав, что соседство с Ираном вынуждает их руководство определяться с дальнейшей линией поведения в условиях эскалации.
«Также можно сказать о судьбе так называемых русских на территории Эмиратов и Израиля. Ну, на мой взгляд, русскими являются те, кто живёт в России. А товарищи, которые поуехали во время мобилизации, и прочие, проживающие на территории этих стран. Ну, скажем, я думаю, что они сами будут вершить свою судьбу», — уточнил Гагин.
Как писал Life.ru, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США атаковал Иран. Удары пришлись по Тегерану, ядерным объектам и штабам КСИР. В ответ Иран запустил баллистические ракеты и дроны по Израилю и базам США, заявив об отмене всех «красных линий». Ближний Восток закрыл воздушное пространство, мировые авиакомпании отменили рейсы. В Израиле введено ЧП, мобилизованы 70 тысяч резервистов.
