В МИД РФ раскрыли цели Вашингтона по Ирану, помимо убийства Хаменеи
МИД РФ: Израиль и США пытаются сорвать нормализацию связей Ирана с соседями
Обложка © Life.ru
МИД России выразил обеспокоенность разрастанием военной напряжённости на весь регион Ближнего Востока, после того как Израиль и США атаковали Иран. Позиция ведомства приводится на его сайте.
«Стало очевидно, что помимо смены режима в ИРИ [Исламская Республика Иран] с использованием самых нечистоплотных средств, таких как убийство руководства суверенного государства, Вашингтон и Тель-Авив пытаются спровоцировать срыв процесса нормализации отношений между Ираном и арабскими соседями», — говорится в тексте.
Россия выступает за прекращение боевых действий и за обеспечение безопасности мирного населения, отметили в МИД. При этом Москва решительно осуждает американо-израильский удар по школе для девочек в иранском городе Минабе, где погибли более сотни мирных жителей, в том числе несовершеннолетние. В министерстве подчеркнули, что подобные удары по гражданским объектам не должны повторяться, а сторонам следует перейти к дипломатии для решения разногласий.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вместе с семьёй в собственной резиденции. Иран приступил к ответным ударам. Были атакованы американские военные базы в Бахрейне, в Ираке. Также сообщается о прилёте иранского дрона по британской базе на Кипре — в местном аэропорту Пафоса объявили эвакуацию. Атакована авиабаза США Prince Sultan в Саудовской Аравии. Ракеты прилетают и по курортным районам ОАЭ. Президент США Дональд Трамп раскрыл примерные сроки военной кампании против Ирана. По его словам, бомбардировка продолжится около месяца. Официально под ударом якобы ядерная инфраструктура страны, но снаряды США попадают в гражданские здания. В Иране в результате атак на школы погибли 170 учащихся и педагогов.
