В МИД РФ раскрыли цели Вашингтона по Ирану, помимо убийства Хаменеи

МИД России выразил обеспокоенность разрастанием военной напряжённости на весь регион Ближнего Востока, после того как Израиль и США атаковали Иран. Позиция ведомства приводится на его сайте.

«Стало очевидно, что помимо смены режима в ИРИ [Исламская Республика Иран] с использованием самых нечистоплотных средств, таких как убийство руководства суверенного государства, Вашингтон и Тель-Авив пытаются спровоцировать срыв процесса нормализации отношений между Ираном и арабскими соседями», — говорится в тексте.

Россия выступает за прекращение боевых действий и за обеспечение безопасности мирного населения, отметили в МИД. При этом Москва решительно осуждает американо-израильский удар по школе для девочек в иранском городе Минабе, где погибли более сотни мирных жителей, в том числе несовершеннолетние. В министерстве подчеркнули, что подобные удары по гражданским объектам не должны повторяться, а сторонам следует перейти к дипломатии для решения разногласий.