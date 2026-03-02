Трамп: США рассчитывали устранить руководство Ирана за пару недель, но справились за сутки

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США планировали устранить руководство Ирана за две-три недели, но справились за один день. Об этом хозяин Белого дома рассказал в интервью британской газете The Daily Telegraph.

«Мы предполагали, что на устранение части руководства потребуется две-три недели, однако ликвидировали все руководство за один день. Таким образом, операция была выполнена значительно раньше намеченного срока», — сказал он.