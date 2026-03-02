Трамп: США рассчитывали устранить руководство Ирана за пару недель, но справились за сутки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США планировали устранить руководство Ирана за две-три недели, но справились за один день. Об этом хозяин Белого дома рассказал в интервью британской газете The Daily Telegraph.
«Мы предполагали, что на устранение части руководства потребуется две-три недели, однако ликвидировали все руководство за один день. Таким образом, операция была выполнена значительно раньше намеченного срока», — сказал он.
Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По его словам, резиденция была разрушена, а тело извлекли из-под завалов. Впоследствии ряд СМИ со ссылкой на израильские источники подтвердили эту информацию. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтону удалось полностью ликвидировать руководство Ирана. Он даже выбрал трёх возможных преемников Хаменеи.
