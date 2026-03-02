Эвакуацию объявили в аэропорту на Кипре из-за атаки беспилотников Ирана

В аэропорту Пафоса на Кипре объявили срочную эвакуацию из-за угрозы атаки иранских беспилотников. Пассажиры и персонал экстренно покинули здание и собрались на парковке. Об этом сообщает местный портал Philenews.

Эвакуация из аэропорта на Кипре. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phileleftheros

Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phileleftheros

Жителей близлежащих посёлков Тими и Мандрия также эвакуируют, в районе баз поднимается дым от пожаров. Из-за обострения отменили запланированную на Кипре встречу министров Евросоюза. Остров популярен среди россиян — здесь постоянно живут более 40 тысяч наших соотечественников, а в 2025 году его посетили почти 70 тысяч туристов из РФ.

Сирены прозвучали после того, как беспилотник атаковал расположенную неподалёку британскую авиабазу RAF Akrotiri.

Ранее сообщалось, что британская авиабаза Акротири на Кипре подверглась атаке беспилотника. Инцидент подтвердило Министерство обороны Великобритании. По словам пресс-секретаря правительства Кипра Константиноса Летимбиотиса, ущерб оказался незначительным. Тем не менее, руководство базы предупредило персонал о возможных повторных ударах.