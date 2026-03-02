Владимир Путин
2 марта, 12:01

Эвакуацию объявили в аэропорту на Кипре из-за атаки беспилотников Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

В аэропорту Пафоса на Кипре объявили срочную эвакуацию из-за угрозы атаки иранских беспилотников. Пассажиры и персонал экстренно покинули здание и собрались на парковке. Об этом сообщает местный портал Philenews.

Эвакуация из аэропорта на Кипре. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phileleftheros

Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Phileleftheros

Жителей близлежащих посёлков Тими и Мандрия также эвакуируют, в районе баз поднимается дым от пожаров. Из-за обострения отменили запланированную на Кипре встречу министров Евросоюза. Остров популярен среди россиян — здесь постоянно живут более 40 тысяч наших соотечественников, а в 2025 году его посетили почти 70 тысяч туристов из РФ.

Сирены прозвучали после того, как беспилотник атаковал расположенную неподалёку британскую авиабазу RAF Akrotiri.

Истребители подняли по тревоге с британской авиабазы на Кипре

Ранее сообщалось, что британская авиабаза Акротири на Кипре подверглась атаке беспилотника. Инцидент подтвердило Министерство обороны Великобритании. По словам пресс-секретаря правительства Кипра Константиноса Летимбиотиса, ущерб оказался незначительным. Тем не менее, руководство базы предупредило персонал о возможных повторных ударах.

