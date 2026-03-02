Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 06:26

Минобороны Британии подтвердило удар БПЛА по базе Королевских ВВС на Кипре

Обложка © X / nachomdeo

Обложка © X / nachomdeo

Британская авиабаза Акротири на Кипре подверглась удару беспилотника, подтвердило Министерство обороны Великобритании. По данным ведомства, инцидент произошёл около полуночи по местному времени.

В МО заявили, что система защиты приведена в состояние повышенной готовности, а персонал базы обеспечен необходимыми мерами безопасности.

«Наши вооружённые силы отреагировали на предполагаемый удар БПЛА по базе Королевских ВВС Акротири… Система обороны региона находится на самом высоком уровне, и база приняла меры для защиты персонала», — приводит издание заявление представителя министерства.

Взрыв на британской авиабазе Акротири на Кипре. Видео © X / nachomdeo

Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис уточнил, что, по имеющимся данным, в атаке был задействован беспилотный летательный аппарат, который нанёс незначительный ущерб. Пострадавших нет.

Руководство базы предупредило персонал о риске повторных ударов. Акротири входит в состав британской заморской территории Акротири и Декелия и играет важную роль в операциях Лондона на Ближнем Востоке.

На британской авиабазе Акротири на Кипре произошёл взрыв
На британской авиабазе Акротири на Кипре произошёл взрыв

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра. А Кир Стармер в своём видеообращении заявил, что Лондон одобрил запрос Вашингтона на использование британских военных баз для ударов по иранским ракетным складам. При этом он подчеркнул, что Великобритания не будет участвовать в американских ударах по Ирану.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Великобритания
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • кипр
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar