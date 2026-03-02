Владимир Путин
На британской авиабазе Акротири на Кипре произошёл взрыв

Обложка © X / nachomdeo

Британская военная база Акротири на Кипре впервые подверглась прямому удару беспилотника. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на источники. Небольшой дрон врезался в аэродром, нанеся «незначительный ущерб» объекту. Жертв и пострадавших нет.

На британской авиабазе Акротири на Кипре произошёл взрыв. Видео © X / nachomdeo

Перед атакой в районе базы прогремел мощный взрыв, зазвучали сирены, а с аэродрома экстренно начали взлетать самолёты. Грохот было слышно даже в соседнем Лимасоле. Командование базы приказало персоналу оставаться в укрытиях.

По неподтверждённым данным, базу атаковал иранский дрон Shahed 136.

Стармер: Великобритания предоставила США свои базы для ударов по Ирану
Ранее британский истребитель Eurofighter Typhoon поднялся в воздух с базы Акротири на Кипре. Самолёт с регистрационным номером ZK322 покинул авиабазу примерно в 01:46 мск. По состоянию на 2:20 мск он следовал над Средиземным морем в сторону Ливана.

