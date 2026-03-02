Владимир Путин
2 марта, 11:06

Истребители подняли по тревоге с британской авиабазы на Кипре

Обложка © Х / Paralaks_Tr

На Кипре сработала воздушная тревога, сирена включилась на военной базе Великобритании в Акротири. Оттуда сейчас взлетают истребители, сообщает газета Phileleftheros. Персонал базы был уведомлен об «угрозе безопасности».

На Кипре воздушная тревога. Видео © Х / Paralaks_Tr

Сирена звучит на протяжении часа, идёт мобилизация британского перонала и эвакуация служащих. Официально Кипр уже подчёркивал, что не собирается принимать участие в каких-либо конфликтах на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что британская авиабаза Акротири на Кипре подверглась удару беспилотника. Информацию уже подтвердило Министерство обороны Великобритании. А пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис счёл ущерб незначительным. Руководство авиабазы предупредило персонал о риске повторных ударов. Акротири входит в состав британской заморской территории Акротири и Декелия и играет важную роль в операциях Лондона на Ближнем Востоке.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
