Война США и Ирана: Флот разгромлен в Бахрейне, Израиль вошёл в Ливан, Британия под ударом на Кипре, 2 марта

Иран бьёт по заводам в Саудовской Аравии и Бахрейне, флот США терпит поражение, Великобритания и Ливан становятся новыми участниками войны на Ближнем Востоке — дайджест Life.ru. 2 марта, 09:38

Армия США бьёт по Тегерану, Израиль начал войну в Ливане.

Кошмар Тегерана: авиаудары по столице и охота Трампа на лидеров

Американские войска продолжают наносить удары по Ирану. Руководство США продолжает отчитываться об убитых лидерах Ирана. Доходит до того, что Дональд Трамп начал поиски нового главы страны, однако выбирать ему не из кого.

— Атака была настолько успешной, что вывела из строя большинство кандидатов, — сказал Трамп в интервью телеканалу ABC.

Коалиция США и Израиля ночью атаковала Тегеран, Исфахан, Йезд, Хузестан. Удары наносились исходя из разведданных Армии обороны Израиля. По заявлениям израильских госструктур, в иранской столице полностью уничтожен штаб полиции.

Последствия удара по штабу полиции в Тегеране. Видео © Telegram / SHOT

Вторжение на север: армия Израиля начала зачистку Ливана

Израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана. Её целью является разгром шиитской военизированной организации «Хезболла».

— Мы начали наступательную операцию против Ливана — нужно готовиться к очень долгим дням боёв на северном фронте, — заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

Ранее в Армии обороны Израиля говорили об обстреле со стороны Ливана. При этом снаряды упали в безлюдной местности и ничего не разрушили.

Разгром 5-го флота: Иран топит авианосец и бьёт по заводам

В ответ на удары Тегеран атаковал штаб 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Иран также утверждает, что нанёс поражение авианосцу USS Abraham Lincoln. От боевых действий пострадал завод Aluminium Bahrain. Он занимался производством алюминия. Нефтяная промышленность не осталась в стороне от войны. В Саудовской Аравии приостановил свою работу нефтеперерабатывающий завод компании Aramco.

Авианосец USS Abraham Lincoln. Фото © Wikipedia / Mate 3rd Class Jordon R. Beesley

— Очевидцы отмечают почти полное отсутствие работы систем ПВО над американскими объектами. Скорее всего, сказались проблемы в логистике и рассогласованности действий, потому как предположить, что в пускай и очень небольшой монархии полностью закончились ЗУРы, довольно сложно, — пишут авторы канала «Рыбарь».

В Израиле, по сообщению Корпуса стражей исламской революции, атакованы правительственный квартал, военные объекты в Хайфе и Восточном Иерусалиме.

В Кувейте сбит американский истребитель F-15. Иранцы записали его на свой счёт, хотя представители США утверждают, что самолёт потерпел крушение в результате дружественного огня. Агентство AFP сообщает, что в Кувейте ракета попала в американское посольство.

Американский F-15 потерпел крушение в небе над Кувейтом. Видео © Telegram / SHOT

Дотянулся Иран и до Кипра, где находится британская военная база. С Акротири начата эвакуация семей военнослужащих.

Как и предполагалось ранее, связанные с Ираном организации начнут наносить удары по американской военной инфраструктуре. Иракская «Сарайя Ууля аль-Дам» атаковала с помощью БПЛА базу США, расположенную у аэропорта Багдада.

— В рамках религиозного долга, в ответ за кровь шахида Хаменеи и в поддержку Ирана мы нанесли удар БПЛА по базе «Виктория», — говорится в заявлении шиитской группировки.

Лондон в деле: базы Британии стали мишенью для ракет Ирана

Далёкая от Ирана Великобритания встала на сторону Дональда Трампа. Лондон разрешил использовать для ударов по ИРИ свою инфраструктуру. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер таким образом хочет уничтожить какую-то угрозу. Для этого, по его мнению, нужно разбить склады с ракетами и пусковые установки.

— США запросили разрешение использовать британские базы для этой специальной и ограниченной оборонительной цели. Мы приняли решение удовлетворить этот запрос, чтобы не дать Ирану запускать ракеты по всему региону, — рассказал Стармер в социальных сетях.

Кир Стармер.Фото © ТАСС / ЕРА / ANDY RAIN / POOL

Мир или война: Трамп ждёт капитуляции, Иран готов биться насмерть

Президент США заявил, что новое руководство Ирана запрашивает переговоры и он готов к общению. Но боевые действия никто не собирается останавливать.

— Боевые действия продолжаются в настоящее время в полную силу, и они будут продолжаться до тех пор, пока все наши цели не будут достигнуты, — сказал Трамп в своём видеообращении.

Американский лидер в очередной раз призвал иранских военных сложить оружие. Он им гарантирует неприкосновенность. В Иране отвергают такие предложения.

— Мы не будем вести никаких переговоров с Америкой, — написал в социальных сетях секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

