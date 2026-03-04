Россия может нанести колоссальный урон ВПК Украины из-за конфликта в Иране, заявил военблогер

Боевые действия на Ближнем Востоке могут существенно повлиять на ситуацию на Украине и мировую экономику, уверен военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, США и Израиль уже расходуют значительные запасы ракет для Patriot, что может сократить поставки этих систем другим странам.

На Украине уже ощущается дефицит зенитных ракет. Кроме того, иранские атаки показали снижение эффективности некоторых средств РЭБ и разведки, что может привести к появлению аналогичных технологий у других государств. На мировом рынке вырастет спрос на системы ПВО, РЭБ и разведки, но западным странам может не хватать вооружений даже для себя.

Тем временем российские удары смещаются на газовую инфраструктуру Украины, а цены на нефть растут на фоне угроз перекрытия Ормузского пролива. Обострение конфликта ослабляет позиции США на переговорах с Россией, которая усиливает дипломатическое влияние в регионе. Собеседник kp.ru подчеркнул, что современные конфликты всё больше зависят от технологий — беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

К слову, конфликт на Ближнем Востоке оставит Украину без систем ПВО, уверен военный эксперт. По его словам, США придерживают ракеты для ЗРК Patriot для операции против Ирана. Киев не получает их уже два-три месяца, что делает противовоздушную оборону ВСУ бесполезной.