КСИР: Иран взял Ормузский пролив под полный контроль

«В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана», — цитирует его агентство Fars.

Акбарзаде отметил, что сейчас нефтяные, коммерческие и рыболовные суда не могут пройти через акваторию пролива. Военный добавил, что в районе пролива уничтожили более десяти нефтяных танкеров.